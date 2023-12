Morta la famosa attrice di Vis a Vis Itziar Castro. Un lutto molto forte nel cinema vista anche la giovane età della donna.

Una notizia terribile ha colpito in queste ore il mondo del cinema ed in particolare i fan della serie Netflix ‘Vis a Vis’. Infatti, è morta la famosa attrice Itzia Castro che aveva conquistato tutti nel ruolo di Goya nella avvincente serie spagnola. A darne notizia i media iberici tra cui El Mundo.

Lutto nel cinema: morta Itziar Castro

Il lutto che ha colpito il cinema ha lasciato tutti senza parole anche, e soprattutto, per la giovane età della donna. La Castro, infatti, aveva solamente 46 anni. Pare che l’attrice non abbia retto ad un arresto cardiaco, stando almeno alle parole della direttrice della sua agenzia a Efe.

A confermare il decesso della donna anche il regista Frankie de Leonardis: “È con profondo rammarico che vi informiamo della morte della talentuosa attrice Itziar Castro avvenuta ieri sera. Con una straordinaria carriera nell’industria dello spettacolo, la Castro ha lasciato un segno indelebile con la sua notevole recitazione e il suo carisma”, le sue parole.

Tra gli altri passaggi del regista anche altri riferimento all’importante carriera della donna nel mondo dello spettacolo. “[…] Il suo contributo al mondo dell’arte e la sua instancabile lotta per l’uguaglianza e la giustizia sul piano sociale rimarranno un’eredità duratura della sua passione e del suo impegno. Per coloro che desiderano renderle omaggio, i dettagli degli eventi commemorativi saranno annunciati nei prossimi giorni. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy in questo difficile periodo di lutto”, ha concluso Frankie de Leonardis in una serie di post su X.

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) December 8, 2023

Sui social, dopo il diffondersi della notizia sulla morte della donna, sono stati in tantissimi a scrivere ricordandola con tristezza e amarezza, sottolineando come anche per loro si tratti di un pesante lutto.