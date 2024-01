Alessandro Carollo, nuovo compagno di Michelle Hunziker, ha fatto un gesto con cui ha voluto esprimere la sua vicinanza alla showgirl.

Michelle Hunziker non ha fatto segreto di aver attraversato alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita, tra cui quello vissuto mentre apparteneva ad una setta. Alla questione la showgirl ha dedicato il suo libro, intitolato Una vita apparentemente perfetta.

Il suo compagno, l’osteopata Alessandro Carollo, in queste ore ha voluto esprimerle la sua vicinanza sui delicati temi da lei affrontati e sui social ha scritto “Bellissimo”, postando proprio ‘immagine del libro pubblicato dalla showgirl.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: il gesto di Alessandro Carollo

Michelle Hunziker ha voluto raccontare alcuni retroscena dei momenti bui da lei vissuti all’interno del libro Una vita apparentemente perfetta, e nel frattempo il fidanzato Alessandro Carollo ha voluto esprimerle la sua vicinanza postando un commento positivo sul libro attraverso. social.

Lui e la showgirl svizzera sono usciti allo scoperto solo di recente e, a quanto pare, avrebbero trovato la felicità stando l’uno accanto all’altra. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sul loro conto, e si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.

Per la showgirl si tratta della prima storia importante dopo la fine dell’amore per Tomaso Trussardi (padre delle sue due figlie più piccole) e dopo la liaison vissuta con il chirurgo Giovanni Angiolini. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più e si chiedono se per i due ci saranno ulteriori sviluppi.