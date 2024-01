Kristen Stewart ha rilasciato alcune inaspettate opinioni su Twilight, la saga che l’ha lanciata al successo mondiale.

Kristen Stewart ha rilasciato un’intervista a Variety in cui, tra le altre cose, ha parlato di Twilight, la saga che l’ha lanciata al successo quando era ancora una giovanissima attrice. Nel 2017 la Stewart, che in passato è stata legata al collega attore Robert Pattinson, ha fatto coming out e oggi è legata alla sceneggiatrice Dylan Meyer. In merito al film che l’ha resa famosa in tutto il mondo ha ammesso:

“È un film davvero gay (…) Posso vederlo solo adesso. Non penso che tutto sia iniziato necessariamente in quel modo, ma penso anche che il fatto che fossi lì, stesse filtrando”, ha affermato, e ancora: “Voglio dire, una donna mormone ha scritto questo libro. È tutta una questione di oppressione, di volere ciò che ti distruggerà. È un’inclinazione molto gotica e gay che adoro”.

Kristen Stewart

Kristen Stewart: la confessione su Twilight

Kristen Stewart ha rilasciato alcune dichiarazioni inaspettate su Twilight, il film che l’ha lanciata verso il successo mondiale quando era ancora giovanissima (così come il fidanzato dell’epoca, Robert Pattinson). Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata dell’attrice, che nel 2017 ha fatto coming out.

Oggi l’attrice fa coppia fissa con la sceneggiatrice Dylan Meyer, con cui ha annunciato che sarebbe stata pronta a convolare a nozze. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi. Kristen Stewart, del resto, è sempre stata riservata per quanto riguarda la sua vita privata.