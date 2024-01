Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione sui social con un look dal costo a dir poco esagerato, e che le è valso numerose critiche.

Chiara Ferragni non bada a spese, neanche quando le polemiche sul suo conto a causa del cosiddetto Pandoro-gate continuano ad avvicendarsi.

Nelle ultime ore l’influencer si è mostrata via social con una minigonna con frange di Prada (dal costo di 950 euro), cappotto Teddy di Max Mara (al prezzo di 2350 euro) e una borsa Kelly di Hermes (che costerebbe ben 47mila euro). Sui social in tanti hanno avuto da ridire per il costo del suo look e l’hanno bersagliata di critiche.

Chiara Ferragni: il look dal costo esagerato

Nonostante le polemiche per il caso della “falsa beneficenza” non si siano ancora placate, Chiara Ferragni è tornata sui social e ha deciso di sfoggiare un look da capogiro. Per l’occasione l’influencer ha indossato una minigonna con frange, che ha abbinato ad un cappotto Teddy e a dei Biker Boots Miu Miu dal costo di 1950 euro. Ad attirare di più l’attenzione sarebbe stato però il pezzo forte con cui ha completato l’outfit, ossia una borsa di Hermes modello Kelly che costerebbe ben 47mila euro.

Sui social c’è ha chi ha continuato a bersagliarla di critiche per il look da lei sfoggiato, e in tanti si chiedono se l’imprenditrice digitale tornerà a parlare della questione. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e lei continua a mantenere una parvenza di “serenità” nonostante la bufera nei suoi confronti.