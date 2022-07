Mi chiamo Francesco Totti ripercorre la storia e la carriera dell’ex numero 10 della Roma e della Nazionale: tutto quello che c’è da sapere.

Quando si pensa a Francesco Totti vengono subito in mente la Roma, il cucchiaio, l’esultanza con il dito in bocca ma anche la storia d’amore con Ilary Biasi, che è ora giunta al termine. E se siete tifosi della Roma i ricordi che balzano subito alla mente sono anche di più. Ricordi che diventano imagini in Mi chiamo Francesco Totti, il film documentario sull’ex calciatore giallorosso e della Nazionale diretto da Alex Infascelli. Non è un documentario come gli altri, non è una voce fuori campo a commentare le gesta del campione: è Totti a raccontare Totti, il Pupone che rivede la propria carriera e la narra con il suo accento romano, le sue battute, gli aneddoti e molto altro.

Dove vedere Mi chiamo Francesco Totti in streaming e in TV

Lunedì 16 novembre 2020 Mi chiamo Francesco Totti è stato trasmesso in anteprima in prima serata su Sky Cinema Uno e su Sky Sport Serie A, ma chi se lo fosse perso e desidera recuperare può farlo: il film è infatti disponibile sulla piattaforma on line di Sky.

FRANCESCO TOTTI

Ma dove vedere Mi chiamo Francesco Totti in streaming? Il documentario diretto da Alex Infrascelli è disponibile anche su Amazon Prime Video. Il film è prodotto da The Apartment e Wildside, con Capri Entertainment e Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

Francesco Totti: il film e la serie TV

Mi chiamo Francesco Totti non è l’unica opera cinematografica dedicata all’ex calciatore della Roma, nel 2021 arriverà infatti su Sky anche la serie TV Un capitano.

A interpretare il ruolo del Pupone nella serie TV è Pietro Castellitto, mentre Greta Scarano veste i panni della moglie del calciatore, la presentatrice Ilary Biasi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG