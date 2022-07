Ecco quali sono le location di Caccia al tesoro, film diretto da Carlo Vanzina con protagonista Vincenzo Salemme.

Alla caccia al tesoro da bambini abbiamo giocato tutti. E chissà se sono stati i ricordi d’infanzia a dare l’idea ai fratelli Vanzina per realizzare Caccia al tesoro, commedia uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 che ha per protagonista un gruppo di sgangherati e improvvisai ladri che si mette alla ricerca del tesoro di San Gennaro. Vediamo ora quali sono le location del film che è stato diretto da Carlo Vanzina.

Caccia al tesoro: le location del film

La storia raccontata in Caccia al tesoro inizia a Napoli e tra le location principali nel capoluogo campano c’è la Basilica di San Paolo Maggiore, ovvero la chiesa dove è presenta la statua di San Gennaro e dove i protagonisti inizialmente cercheranno di rubare il tesoro.

VINCENZO SALEMME

Sempre a Napoli sono state girate delle scene a Largo Banchi Nuovi, in Via San Biagio dei Librai e in via Toledo.

Dopo Napoli la compagnia di improvvisati ladri si sposta a Torino e tra le location piemontesi troviamo il Palazzo del Municipio, che è il palazzo dove nel film viene allestita la mostra del Tesoro di San Gennaro, poi Piazza San Carlo, Piazza Vittorio Veneto, e Le Petit Hotel, che nel film è presentato come l’Hotel Gianduja.

Una parte delle riprese del film è stata poi girata anche in Francia, per la precisione a Cannes, e a Roma (anche se le scene girate nella Capitale sono state in realtà ambientata a Torino).

Caccia al tesoro: il cast del film

Il protagonista principale di Caccia al tesoro è Vincenzo Salemme, che interpreta il ruolo di Domenico Greco. Nel cast del film sono poi presenti anche Carlo Buccirosso, Christiane Filangeri, Serena Rossi, Max Tortora, Pippo Lorusso, Francesco Di Levo e Gennaro Guazzo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG