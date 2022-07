Ecco quali sono le location di Grand Hotel – Intrighi e passioni: tutti i luoghi della serie Tv spagnola in onda su Canale 5.

In Spagna ha avuto un grande successo e anche in Italia, pur essendo arrivata ben 10 anni dopo la messa in onda su Antena 3, ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5. Parliamo di Grand Hotel – Intrighi e passioni, serie TV thriller ambientata nei primi anni del ‘900 che ruota intorno alla misteriosa sparizione di Cristina, la direttrice del Grand Hotel di una cittadina spangola. A mettersi sulle sue tracce è il fratello Julio che verrà aiutato da altri due dipendenti dell’hotel: Alicia e Andres. Vediamo ora quali sono le location di Grand Hotel – Intrighi e passioni.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: le location della serie TV

La storia raccontata in Grand Hotel – Intrighi e passioni è ambientata nell’albergo di lusso dell’immaginaria cittadina spagnola di Cantaloa. Quello che viene presentato come il Grand Hotel è in realtà il Palazzo della Magdalena che si trova nella baia di Santander. Il Palazzo è stato costruito agli inizi del ‘900, tra il 1907 e il 1912 e fino al 1930 è stato una residenza della famiglia reale spagnola, dal 1977 è invece aperto al pubblico.

Palazzo della Magdalena, Spagna

Oltre che nel Palazzo della Magdalena, alcune scene di Grand Hotel – Intrighi e passioni sono state girate anche nel paese di montagna Barcena Mayor e nelle spiagge di Valdearenas e Matalenas.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Grand Hotel – Intrighi e passioni, Julio Olmedo, è interpretato da Yon Gonzalez, attore noto per aver recitato anche in serie TV come El Internado e Le ragazze del centralino.

Amaia Salamanca è invece Alicia, Llorenç González è invece Andres. Nel cast della serie TV spagnola troviamo poi anche Adriana Ozores, Pedro Alonso (il Berlino de La casa di carta), Concha Velasco, Luz Valdenebro, Eloy Azorin, Fele Martinez e Marta Larralde.

