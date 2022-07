Se non potete vederlo quando va in onda in TV su Canale 5, ecco dove vedere Grand Hotel in streaming e gratis.

Dopo un anno di attesa, da venerdì 22 luglio 2022 arrivano in Italia le ultime puntate di Grand Hotel – Intrighi e passioni, la fiction spagnola che era stata portata sulla tv italiana da Canale 5 nell’estate del 2021 e che aveva immediatamente conquistato il pubblico del canale Mediaset. La trama ruota intorno alla scomparsa di Cristina, la direttrice del Grand Hotel dell’immaginaria cittadina spagnola di Cantaloa. Il fratello Julio, per trovarla, si fa assumere proprio al Grand Hotel e insieme ad altri due dipendenti dell’albergo, Alicia e Andres, si mette alla riceva della sorella scomparsa.

Dove vedere Grand Hotel in streaming gratis

Le puntate di Grand Hotel – Intrighi e passioni sono trasmesse ogni venerdì sera in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, su Canale 5. Ma nel caso in cui non abbiate la possibilità di vederle in TV, o se volete prima rivedere tutte le puntate vecchie, potete sempre vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in streaming e gratis.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni

Dove? Su Mediaset Infinity. La piattaforma on demand di Mediaset è completamente gratuita: potete accedervi sia da Smart Tv che da computer, da smartphone e tablet. Una volta che vi siete collegati non vi resta che cercare nel menù gli episodi di Grand Hotel, selezionare quello che desiderate vedere, e gustarvi lo spettacolo ovunque voi siate.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Grand Hotel – Intrighi e passioni, Julio Olmedo, è interpretato da Yon Gonzalez, attore noto per aver recitato anche in serie TV come El Internado e Le ragazze del centralino.

Amaia Salamanca è invece Alicia, Llorenç González è invece Andres. Nel cast della serie TV spagnola troviamo poi anche Adriana Ozores, Pedro Alonso (il Berlino de La casa di carta), Concha Velasco, Luz Valdenebro, Eloy Azorin, Fele Martinez e Marta Larralde.

