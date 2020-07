Il metodo Sakuma: scopri la nuova dieta per dimagrire

Il metodo Sakuma è un programma di tonificazione e dimagrimento. Ci vogliono 5 minuti al giorno per ritrovare la forma fisica.

Con l’arrivo dell’estate e la riapertura delle palestre ci sono sempre più persone che sono alla ricerca della forma fisica perfetta. C’è chi si affida a duri allenamenti, chi invece a diete miracolose dell’ultimo minuto, e chi a bibitoni “magici” con la speranza di buttar giù i chili di troppo. Tra i vari metodi che stanno spopolando in rete, inoltre, c’è anche quello del personal trainer Kenichi Sakuma, autore anche di un libro diventato un vero e proprio best seller.

Metodo Sakuma: 5 minuti di attività al giorno

Avere un corpo armonioso e delle forme longilinee è il sogno di qualsiasi donna. In nostro aiuto, in tal senso, può venire il metodo Sakuma, se non ne avete mai sentito parlare vi sveliamo noi di cosa si tratta.

Il personal trainer, proprio nel suo libro, spiega che gli esercizi per la tonificazione e il delineamento dei muscoli sono quelli che potenziano il core. La spiegazione è molto semplice dal momento che non solo tonificano ma aiutano anche nella postura e a bruciare più calorie.

Il libro di Sakuma, in questo, è pieno di esempi dove racconta che camminare con l’addome tirato indentro aumenta del 40% in più il nostro consumo energetico.

Dieta

Le regole del metodo sakuma

Quanto tempo ci vuole per vedere i primi risultati? Secondo Kenichi Sakuma dopo soli due mesi è già possibile notare un netto miglioramento. Come ogni allenamento che si rispetti, inoltre, è doveroso abbinarci una corretta alimentazione.

Secondo Sakuma bisogna consumare almeno 1,5 grammi di proteine al giorno per ogni kg di peso corporeo. Inoltre è possibile scegliere tra uova, carne, pesce o latticini. Cosa importante è quella di fare colazione al massimo entro 30 minuti da quando ci siamo svegliati e non aspettare oltre.

Secondo il personal trainer bisogna fare almeno tre pasti al giorno anche se ci sono alcune accortezze: è possibile consumare carboidrati ma fino a mezzogiorno ed evitarli da dopo le cinque del pomeriggio. Favorire i cibi che contengono fibre ed evitare fritti e dolci.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.