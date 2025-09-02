Metabolismo attivo anche di notte: le bevande ideali da assumere prima di dormire

Quali bevande bere la sera per stimolare il metabolismo e dormire meglio: una routine da attuare con regolarità.

Non è sempre semplice trovare un equilibrio perfetto tra alimentazione, riposo e forma fisica: per tale ragione, dunque, è molto importante attuare delle abitudini serali che possono darci una mano in tale obiettivo. Tra queste, c’è sicuramente lo scegliere bevande da assumere prima del riposo notturno in modo da dare un supporto al metabolismo, migliorare la qualità del sonno e regolare gli ormoni. Scopriamo, dunque, quali sono.

Bevande serali per stimolare il metabolismo e dormire meglio

Tra le bevande da bere prima di coricarsi, possiamo annoverare, certamente, l’acqua che aiuta il nostro metabolismo. Assumerla tiepida alla sera aiuta la digestione, sostiene la depurazione notturna e contribuisce alla regolazione dell’appetito.

donna che beve

In molti casi, il desiderio di concedersi del cibo serale può essere confuso con una semplice disidratazione ed un bicchiere d’acqua può – nei fatti – rispondere efficacemente a questa esigenza.

Si può optare, ad esempio, anche per l’acqua calda con limone, bevanda consigliata dalla medicina naturale in quanto ha proprietà lievemente detossinanti e digestive, che stimolano, delicatamente, il fegato senza interferire con il sonno.

Anche il latte caldo è una buona bevanda da bere di sera, prima di andare a dormire, in quanto è ricco di triptofano e caseina, che rilassano il corpo, supportando, al contempo, la sintesi muscolare durante la notte.

Ottima bevanda, dunque, per chi segue regimi alimentari orientati al mantenimento e/o alla definizione della massa magra. Anche gli infusi di erbe come quelli alla camomilla, alla melissa e alla valeriana sono funzionali, in quanto migliorano la qualità del sonno e riducono il carico digestivo post-cena, favorendo, inoltre, l’equilibrio ormonale.

Sonno, ormoni e metabolismo, equilibrio di cui prendersi cura ogni sera

Una corretta routine serale può incidere, direttamente, sulla regolazione degli ormoni della fame, quali la leptina e la grelina, influenzando la gestione dell’appetito nei giorni successivi.

Il tè verde, se assunto nella versione decaffeinata e in orari adeguati, può aumentare il dispendio energetico grazie alla presenza delle catechine, ma deve essere assunto con attenzione, in modo che non interferisca con fasi del sonno.

Inoltre, di sera, è bene evitare alcolici e bevande zuccherate optando, ad esempio, per soluzioni naturali come quelle che vi abbiamo elencato.