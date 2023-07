Fanno sul serio Melissa Satta e Matteo Berrettini. Tempo di pranzo in famiglia con i genitori di lei. Gli scatti sui social.

Solamente poco tempo fa si era parlato addirittura di matrimonio. Forse, ancora, non siamo a quel punto, ma certamente Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno facendo sul serio. La coppia si sta godendo delle belle vacanza in famiglia in Sardegna e non è mancato un momento di presentazioni ufficiali con padre e madre della ex Velina…

Melissa Satta presenta Berrettini in famiglia

Melissa Satta

A rendere pubblico lo scatto in famiglia è stato il fratello della bella Melissa, Maximilian. Nella foto in questione si vedono papà Enzo Satta, famoso architetto, Riccardo, il primogenito che l’uomo ha avuto da una precedente relazione con Anna Sarzi Amadé, e appunto Maximilian, il più piccolo della famiglia. Non c’è la madre dell’ex Velina, Mariangela Muzzu, che probabilmente in quel momento era impegnata a preparare il pasto in cucina.

Da sottolineare come nella foto in questione ci sia ovviamente anche Maddox, il figlio della Satta, che è seduto accanto a Berrettini segno che tra i due c’è un bel rapporto.

La stessa ex Velina aveva spiegato che per lei era molto importante vedere il figlio instaurare un ottimo feeling con la persona che sta accanto a lei. “Per me è fondamentale che poi ci sia anche una connessione, perché se a mio figlio non piace l’uomo per me non è un’opzione. Se Maddox non è sereno, finisce lì. Parallelamente anche il mio compagno deve sapere chi sono, anche una mamma appunto, non solo quella vestita bene, a cena, con il tacco. C’è tutto un pacchetto”, aveva detto a Vanity Fair qualche tempo fa la donna.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia nella loro super vacanza in Sardegna tra località da sogno, mare e momenti di gioia: