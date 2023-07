Dopo aver avuto con Sophie Codegoni il suo secondogenito, Alessandro Basciano è finito nel mirino degli haters.

Il bello e il brutto dei social è che chiunque può dire la sua. E allora ecco che ogni scusa è buona per attaccare, anche chi come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sta godendo la loro bimba Celine Blue. In realtà, vittima del più recente attacco degli haters è stato solo il ragazzo chiamato in causa perché accusato di trascurare il suo primo figlio, avuto da una precedente relazione.

Alessandro Basciano attaccato sui social

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Prima una vacanza in Grecia, poi alcuni scatti da Gallipoli. Niente di male, anzi, Basciano e Codegoni insieme alla loro Celine si stanno godendo dei bellissimi momenti in famiglia. Eppure, per diversi utenti social, questo non va bene.

Scorrendo la serie di commenti sotto l’ultimo post Instagram della coppia, infatti, è possibile leggere diverse opinioni contro il ragazzo. “Ma come fai ad essere sempre in giro con due figli?”, ha scritto uno. Ancora più specifico l’attacco di un altro utente: “Ok, sei felice con Sophie e Celine ma l’altro figlio? L’hai completamente dimenticato?”.

Il riferimento, come detto in precedenza, è all’altro figlio, il primogenito avuto dalla precedente relazione. Basciano non ha risposto a questi haters ma, probabilmente, ha lasciato che fossero i suoi sostenitori a farlo. Infatti, molti hanno voluto ricordare a questi criticoni che il primo figlio di Alessandro, oltre ad essere ben più grande di Celine, stia vivendo da sempre con la madre e che quindi era sicuramente in buone mani oltre che, ovviamente, vedere il padre a fasi alterne come capita a tutti i figli di coppie separate.

