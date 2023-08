Si gode l’estate Melissa Satta che ha pubblicato alcuni scatti davvero favolosi in bikini che hanno mandato in estati proprio tutti…

Sole, mare e bella compagnia. Melissa Satta si sta godendo l’estate e questo inizio di agosto e lo sta facendo in Sardegna, meta da dove ha condiviso alcune foto davvero bollenti. L’ex Velina ha condiviso alcuni scatti al mare in bikini che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan e anche il compagno Matteo Berrettini che non ha resistito a lasciare un commento speciale.

Melissa Satta, le foto in bikini piacciono a tutti

Melissa Satta

Ormai la Satta e Berrettini non nascono più il loro amore. La loro relazione è definitivamente diventata pubblica e i due si scambiano spesso messaggini social di grande dolcezza e romanticismo.

Direttamente dalla Sardegna, e precisamente dalla Costa Smeralda, la bella Melissa ha pubblicato in queste ore alcune foto che la vedono in splendida forma al mare. I suoi scatti in bikini hanno davvero ipnotizzato tutti i suoi fan che si sono sbizzarriti nei commenti. “Sei spettacolare”, “Wow che bellezza”, “Nella vita ci vuole c**o e lei ne ha decisamente”, ha scritto un utente sottolineando le forme dell’ex Velina.

A conferma della “bontà” delle sue foto, come anticipato, anche il commento di Berrettini. Il tennista, infatti, non ha saputo resistere al fascino della fidanzata e ha lasciato un piccolo pensiero dolcissimo: “Ma tu”, ha scritto completando il tutto con due emoticon: un cuore e un sole.

I due, al momento, sono lontani perché l’atleta è impegnato in Canada con un torneo importante. Ma siamo sicuri che entrambi non vedano l’ora di riabbracciarsi per godersi ancora un po’ d’estate. Questa volta insieme per vivere al meglio la loro relazione.

