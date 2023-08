Il “tradimento” è servito. L’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Mattia Zenzola, ha strizzato l’occhio alla concorrenza…

Mattia Zenzola sarebbe pronto a “tradire” Maria De Filippi e Amici. In che modo? Il ballerino, vincitore dell’ultima edizione del talent, parlando a SuperGuida Tv, ha ammesso che avrebbe eventualmente piacere a prendere parte a Ballando con le Stelle, programma Rai con Milly Carlucci.

Mattia Zenzola “tradisce” Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista rilasciata, Mattia ha raccontato come sia stato il ritorno alla normalità dopo il programma: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze. Cerco di nasconderle o mi convinco di non averne ma ne ho tante come tutti del resto. Era tutto nuovo per me, lo è ancora e ora mi sto pian piano abituando. Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene”.

Da ballerino, poi, ecco la domanda che sa di “tradimento”: “Se parteciperei a Ballando con le Stelle? Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?”.

Al netto del “tradimento” ad Amici e alla De Filippi, proprio sulla conduttrice, Mattia ha poi concluso: “In che rapporti sono rimasto con lei? Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”

