L’ex moglie del noto imprenditore torna sulla loro storia e racconta alcuni dettagli inediti sul divorzio e la fine del loro matrimonio.

In occasione di un’intervista a CBS Mornings, Melinda French racconta di come è terminato il suo matrimonio con Bill Gates, lungo 27 anni. Svela le motivazione per le quali il rapporto si è inclinato fino a rompersi del tutto e rompe il silenzio sul loro divorzio.

Le dichiarazioni di Melinda French

Come riporta Fan Page, Melinda French racconta le ragioni che hanno portato al divorzio con Bill Gates in una lunga intervista. La donna dichiara: “Ci sono stati giorni in cui ho pianto tantissimo, giorni in cui ero letteralmente sdraiata sul pavimento o sul tappeto, pensando: “Come può essere successo? Come farò a rialzarmi? Come farò ad andare avanti?”. E giorni in cui ero arrabbiata“.

E ancora: “Fa parte dell’elaborazione del lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi che avresti avuto per tutta la vita. Sono cose dolorose. Poi è cominciato questo viaggio di guarigione e ho iniziato a sentire che stavo riuscendo a voltare pagina. È il 2022 e sono entusiasta di scoprire come mi riserverà la vita”.

Melinda conclude: “Credo nel perdono, perciò pensavo che avessimo risolto quella faccenda. Non è stato un momento e non è successo qualcosa di specifico. Sono solo arrivata a un punto in cui ne ho avuto abbastanza e ho capito che non era salutare per me e non potevo fidarmi di quello che avevamo“

