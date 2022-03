La produttrice cinematografica racconta dell’amore con Matteo Salvini e di come stanno affrontando la loro convivenza.

Francesca Verdini, in occasione di un’intervista sul settimanale Oggi, racconta della sua bellissima storia d’amore con Matteo Salvini. Le cose cose tra loro vanno sempre meglio, tanto che la coppia ha deciso molto presto di andare a convivere.

Le dichiarazioni di Francesca Verdini

Come riporta Today, Francesca Verdini parla del suo amore con Matteo Salvini dichiarando: “Andiamo d’accordo, sono felice” poi racconta che la loro convivenza è iniziata prestissimo lasciando intendere che il loro amore procede a gonfie vele. Durante l’intervista, la produttrice svela anche quali sono gli argomenti su cui non sono d’accordo: “Sono da sempre favorevole all’eutanasia: credo la vita sia nostra e che decidere di non essere condannati a soffrire per sempre sia un diritto. E’ compito dello Stato riconoscerlo e far sì che sia di tutti”.

Ma tra loro ci sono anche ideali e battaglie in comune: “Siamo entrambi sensibili ai diritti, come quelli Lgbtq+, solo che io non essendo leader di un partito conservatore non devo far compromessi quando prendo posizione”. Sembra che al di là delle grandi questioni politiche i due siano innamorati e felici e che tutto proceda nel migliore dei modi.

