Tra l’attore e la principessa etiope non sembra scorrere buon sangue, il gieffino lamenta una sorta di “falsità” nei suoi confronti da parte di Lulù.

Il Grande Fratello Vip 6 sta pian piano giungendo al termine, il cerchio si stringe e i malumori per le nomination aumentano. Davide Silvestri lamenta che Lulù lo abbia nominato nonostante il bellissimo rapporto tra loro, facendo riferimento ad una velata ipocrisia da parte della Selassiè.

Le dichiarazioni di Davide Silvestri

Davide Silvestri racconta a Delia Duran di essere deluso da Lulù Selassiè per averlo nominato, nonostante gli dica che gli vuole bene. Come riporta Fan Page, il gieffino dichiara: “Io sono di poche parole e di molti fatti. Le parole è facile sprecarle, i fatti è più difficile farli. È facile dire “Ti amo”, poi però dimostra che ami. Mi riferisco a Lulù. Non è per la nomination in sé. Se me l’avessi fatta tu, non me la sarei presa, perché tu non mi hai mai detto che non mi avresti mai nominato. Tu non mi hai detto prima delle parole cattive, poi mi hai chiesto scusa, poi mi hai abbracciato. È una cosa che si ripete. Non è una cosa che è successa una volta. È già successa due o tre volte. Facile parlare, la cosa più difficile è dimostrare“.

La tensione tra i due rimane dunque alta e potrebbe non sanarsi molto facilmente.

