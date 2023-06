Qual è il significato di Meglio ‘na canzone di Mariano Apicella? Il brano è stato scritto da Silvio Berlusconi e parla d’amore.

Anni fa, il musicista napoletano Mariano Apicella ha lanciato un brano che fece parecchio discutere, soprattutto per la firma del testo. Stiamo parlando di Meglio ‘na canzone, scritto da l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vediamo il testo e il significato.

Meglio ‘na canzone di Mariano Apicella: il significato del brano

Uscita nel 2003, Meglio ‘na canzone di Mariano Apicella vede come autore del testo Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Il cantautore napoletano e l’ex presidente del Consiglio erano legati da una profonda amicizia, tanto che si dice che l’artista fosse il musicista di ogni evento che si festeggiava nella villa di Arcore. Il Cavaliere, che si è sempre definito “un napoletano nato a Milano“, ha stretto una specie di sodalizio artistico con Apicella, che ha portato anche alla pubblicazione di un album. Meglio ‘na canzone è un brano leggero, con le tipiche sonorità neomelodiche, che racconta un grande amore.

“Tenevo a voglia pazza e te vedè,

tenevo a voglia pazza e te vasà,

vasà sta vocca bella ca chiù bella nu ce sta“.

Il protagonista della canzone parla del sentimento che nutre nei confronti di una ragazza e dello struggimento che vive da quando lei non è più al suo fianco. E’ per questo che pensa di scriverle una canzone, così da farle capire il dolore che ha provocato in lui.

“Pareva na stagione e niente chiù,

sultanto n’ avventura e niente chiù,

invece e amore grande amore“.

Se lei tornasse, lui sarebbe disposto ad essere il vero amore che la ragazza cercava. Meglio ‘na canzone di Mariano Apicella si conclude con una promessa: “I nun te lass chiù“.

Ecco il video di Meglio ‘na canzone di Mariano Apicella:

Meglio ‘na canzone: il testo del brano

Ammore ammore mio mon amour

O’ sai nun ta aspettavo proprio chiù,

e te volevo scrivere na lettera però aggiu pensato…

