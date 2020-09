Mediaset ha annunciato con uno spot il palinsesto dei programmi dell’autunno 2020: da Chi vuol essere milionario? a Live – Non è la D’Urso, tanti ritorni.

Attraverso uno spot in onda sui propri canali, Mediaset ha presentato al pubblico il palinsesto dell’autunno 2020 per quanto riguarda Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Tanti ritorni e qualche piccola novità, come quella di Piero Chiambretti alla guida del programma di approfondimento calcistico Tiki Taka al posto di Pierluigi Pardo. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i programmi del palinsesto Mediaset per questo autunno.

Meadiaset: i programmi dell’autunno 2020

Lunedì 7 settembre su Canale 5 si sono registrati quattro ritorni: ogni giorno 8.45 Federica Panicucci e Francesco Vecchi faranno compagni agli spettatori con Mattino Cinque. Alle 14.45 è tornata anche Maria De Filippi con il consueto appuntamento con Uomini e Donne, giunto alla sua 25a edizione. Dalle 17.10 è ripreso Pomeriggio Cinque sempre con Barbara D’Urso: una volta terminata la trasmissione la linea va a Gerry Scotti con la nuova edizione di Caduta libera.

Martedì 8 settembre è invece il giorno del ritorno del programma di approfondimento politico Fuori dal coro, condotto come sempre da Mario Giordano e in onda su Rete 4.

MARIO GIORDANO

Da giovedì 10 settembre, in prima serata su Canale 5, torna il quiz Chi vuol essere milionario?, condotto come sempre da Gerry Scotti. Su Rete 4 torna invece Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio.

Venerdì 11 settembre debutta su Italia la nuova edizione di Freedom con Roberto Giacobbo, su Rete 4 spazio invece a Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La prima serata del sabato su Canale 5 sarà invece, a partire dal 12 settembre, con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbu e Sabrina Ferrilli nella nuova edizione di Tù sì que vales.

La domenica su Canale 5 è invece il giorno di Barbara D’Urso: al pomeriggio, dalle 17.25, condurrà Domenica Live, in prima serata torna invece Live – Non è la D’Urso.

Lunedì 14 settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip: come sempre è trasmessa su Canale 5 ed è condotta da Alfonso Signorini. Al mattino, invece, torna l’appuntamento con Barbara Palomberlli e con Forum (dalle ore 11).Su Rete 4 torna Stasera Italia, sempre con Barbara Palombelli.

Martedì 16 settembre inizia anche la nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi mentre, con il ritorno del campionato di calcio, domenica 20 settembre su Italia torna Pressing – Serie A con Giorgia Rossi e da lunedì 21 settembre andrà in onda la nuova edizione di Tiki Taka questa volta con Piero Chiambretti.