Un weekend da incubo per Mauro Icardi e Wanda Nara, derubati nella notte nella villa parigina. Il bottino ammonterebbe a circa 400 mila euro.

Brutta avventura nella notte per Mauro Icardi e Wanda Nara che in loro assenza nel fine settimana sono stati derubati nella loro lussuosa villa parigina. Non era infatti bastata la sconfitta in trasferta sul campo da calcio per la partita a Lorient, che a rendere più amara la giornata per l’attaccante del Psg ci hanno pensato proprio dei ladri facendo un’incursione notturna nella sua abitazione portando via un bottino di alto valore. Ecco tutto quello che è successo,

Mauro Icardi e Wanda Nara: ladri in casa

Come è stato riportato dall’Equipe, proprio nella notte tra sabato e domenica in cui Mauro Icardi non era in casa perché si trovava in trasferta a Lorient e sua moglie Wanda Nara altrettanto lontana e impegnata con i figli, dei ladri ne hanno approfittato per svaligiare la lussuosa residenza parigina della coppia. E così fra orologi, gioielli e abbigliamento di lusso, sembrerebbe che il bottino rubato ammonti all’incirca a 400mila euro.

Wanda Nara, la cabina armadio depredata

Non era una novità per la bionda moglie di Mauro Icardi mostrare sul suo profilo Instagram la meravigliosa e ricca cabina armadio che possiede a Parigi. Con i suoi numerosi followers l’ex opinionista del Gf Vip ha infatti più volte condiviso abiti, scarpe e borse di valore ma questa volta, ha però deciso di non denunciare l’accaduto sui social.

Wanda Nara ha infatti scelto il silenzio sul furto subito e a far parlare di sè e della sua vera ricchezza, ha preferito farlo con una foto in cui ha immortalato tutti i suoi cinque figli: Francesca e Isabella figlie di Mauro e Valentino, Constantino e Benedicto avuti dal suo precedente matrimonio con Maxi Lopez.