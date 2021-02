Ivano Michetti de I Cugini di Campagna ha raccontato la tragica esperienza dell’ictus, vissuto lo scorso 22 settembre.

Ivano Michetti de I Cugini di Campagna sta seguendo un difficile percorso di riabilitazione dopo che, a settembre, è stato colpito da un ictus. Il musicista ha raccontato la tragica esperienza del malore e sua moglie Rossella è intervenuta a Live – Non è la D’Urso senza nascondere il suo spavento: “L’ho trovato al bordo del letto. Capiva e non capiva, era incosciente e poi cosciente. Gli sono andata vicino e gli ho detto: ‘Cos’hai?’ e lui istintivamente non mi ha risposto, ma con la mano mi ha indicato il braccio”, ha confessato la donna.

Ivano Michetti: l’ictus

Dopo l’ictus e 15 giorni di coma Ivano Michetti ha riaperto gli occhi, e oggi sta seguitando a sottoporsi a un difficile percorso di riabilitazione motoria.

Quando è stato colpito dal malore sua moglie Rossella era con lui, e sarebbe stata lei ad allertare i soccorsi. Nel salotto tv di Barbara D’Urso Michetti ha raccontato che in ospedale sarebbe stato convinto di riuscire a comunicare con i medici, che invece non lo avrebbero capito:

“Ringraziando Dio ho da recuperare un pochino il braccio destro e la gamba destra. È stato un miracolo. Appena ebbi la botta, l’emorragia, ero convinto di parlare bene ma non era così. Parlavo con i medici ma non mi capivano. Dopo quello, non ricordo più nulla per quindici giorni. È stata una cosa brutta”, ha raccontato il fondatore de I Cugini di Campagna.

La carriera insieme al fratello gemello

Ivano Michetti ha fondato la sua storica e celebre band insieme al fratello Silvano, suo gemello. Da sempre il musicista e polistrumentista abita a Roma, e per quanto riguarda la sua vita privata ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Dopo che ha accusato il malore a settembre in tanti tra fan, amici e colleghi si sono riversati sulle pagine social de I Cugini di Campagna esprimendogli la loro solidarietà e i loro auguri.

