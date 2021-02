Il grande discesista Kristian Ghedina ha raccontato aneddoti e retroscena della sua vita privata, a partire dalla tragica scomparsa di sua madre, insegnante di sci.

L’ex atleta Kristian Ghedina ha raccontato al Corriere della Sera il suo passato nel mondo dello sport – tra eccessi e successi – e ha rivelato il dramma legato alla scomparsa di sua madre, che per prima gli avrebbe trasmesso la passione per lo sci. “Mia mamma Adriana mi ha trasmesso il gusto della sfida. Lei era come me: estroversa, sprezzante del pericolo. Mio padre Angelo invece è un po’ tedesco, duro”, ha dichiarato l’ex campione.

Kristian Ghedina: la madre scomparsa

Kristian Ghedina ha perso sua madre quando aveva 15 anni, e al Corriere della Sera ha rivelato come quella tragica mattina lui avesse avuto uno strano presentimento e per questo avesse deciso di restare a casa.

La madre era insegnante di sci, e inseguito alla sua morte lui ha deciso di gareggiare e portare avanti la sua passione per sentirla forse più vicina a sé.

“È stata la prima maestra di sci a Cortina. (…) Mamma era davanti, con papà che le diceva di andare piano. Incrociò le punte degli sci, precipitò per 600 metri. La trovarono che era ancora cosciente, mormorò: “Ma si può morire così?”. (…) Si spense a mezzanotte, sotto i ferri. Oggi quel fuoripista porta il suo nome: canalino Adriana”, ha confessato l’ex atleta.

L’amicizia con Gianluca Vacchi e Tomba

Ghedina ha confessato che due dei suoi grandi e storici amici sarebbero l’ex sciatore Alberto Tomba e l’influencer Gianluca Vacchi che, a suo dire, sarebbe stato bravissimo a sciare.

“Ci conosciamo da bambini. La famiglia di Alberto ha una casa a Cortina, lui era il fidanzatino di mia sorella. Gareggiavamo insieme, ma venivamo regolarmente battuti da Gianluca Vacchi”, ha raccontato al Corriere della Sera, e ha aggiunto scherzoso: “Per nostra fortuna smise di sciare”. Oggi Ghedina è papà di un bambino, Natan, nato dal suo amore per Patrizia Auer.

