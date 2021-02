Fiorella Mannoia e il suo storico fidanzato, Carlo Di Francesco, sarebbero pronti a pronunciare il fatidico sì.

A quanto riporta il settimanale DiPiù sarebbero state affisse le pubblicazioni di nozze di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che pertanto nei prossimi mesi potrebbero finalmente convolare a nozze. I due artisti sono legati da oltre 15 anni e a proposito del loro amore la famosa cantante aveva confessato al Corriere della Sera:

“Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui… Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione “anomala” duri da 15 anni.“

Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia si sposa: i dettagli

Dopo 15 anni d’amore Fiorella Mannoia sarebbe pronta a dire sì al suo storico fidanzato, il musicista ed ex insegnante di Amici Carlo Di Francesco. I due hanno ben 26 anni di differenza, ma l’età non sembra aver mai rappresentato un problema per loro.

La stessa cantante ha dichiarato che tra i due sarebbe stato proprio il fidanzato ad essere “più maturo” di lei, nonostante fosse più giovane. Al momento la coppia non ha confermato le notizie in circolazione in merito ai fiori d’arancio, ma secondo DiPiù le pubblicazioni sarebbero state affisse e quindi nei prossimi mesi i due potrebbero confermare la data del fatidico sì.

La prima foto sui social

Nonostante stiano insieme da oltre 15 anni, la Mannoia e Carlo Di Francesco hanno sempre mantenuto la propria storia d’amore dietro il massimo riserbo, e sono usciti allo scoperto – con un primo scatto insieme via social – solamente nel 2017. Da allora la cantante ha condiviso sempre più foto del suo fidanzato, con cui oggi sembra essere più felice che mai.