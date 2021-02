Tra fiori d’arancio inaspettati e frecciatine di Walter Zenga all’ex moglie, ecco quali sono stati i gossip più discussi del weekend.

Mentre Fiorella Mannoia sarebbe pronta a dire sì al suo storico fidanzato (di 26 anni più giovane) Walter Zenga è tornato a lanciare frecciatine contro l’ex moglie, Roberta Termali. Fedez intanto ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo che è stata smentita l’ipotesi della sua squalifica da Sanremo 2021 (per un brano pubblicato erroneamente dai social). Ecco quali sono stati i gossip più discussi del week end.

I gossip del weekend: Walter Zenga torna ad attaccare l’ex moglie

Venerdì 29 gennaio Walter Zenga è stato al Grande Fratello Vip per un confronto con suo figlio Andrea, che insieme al fratello Niccolò lo ha pubblicamente accusato di esser stato un padre assente.

Fedez Walter Zenga Fiorella Mannoia

Nelle ultime ore l’ex calciatore si è recato a Live – Non è la D’Urso, dove ha svelato di aver ricevuto un messaggio dall’ex moglie, Roberta Termali (madre dei due ragazzi), a cui non ha mancato di lanciare qualche frecciatina: “Non c’è da parlare dopo 24 anni. Io voglio parlare con i miei figli faccia a faccia e da uomo a uomo. Mi stupisco che ci sono ancora delle battute che si fanno del tipo 24 anni che non ci parliamo, se è così è così. Io trovo poco carino fare le interviste senza chiamarti prima”, ha tuonato l’ex calciatore. Roberta Termali replicherà?

Nel frattempo sui social hanno iniziato a impazzare le news riguardanti le presunte ed imminenti nozze di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, che dopo 15 anni d’amore avrebbero deciso di fare il grande passo. I due confermeranno la notizia?

Altra storia d’amore che procede a gonfie vele anche dopo 6 anni di matrimonio è quella che vede protagonisti George Clooney e sua moglie Amal. Il celebre attore ha confessato che lui e la moglie continuerebbero a dedicarsi appassionate lettere d’amore: “Anche in lockdown non ho smesso di scriverle lettere e di metterle sulla sua scrivania e lei faceva lo stesso lasciandomela sotto al cuscino”, ha raccontato a AARP the Magazine. Insomma, tra i due l’amore procede a gonfie vele!

Amal Alamuddin e George Clooney

La bufera per lo spoiler di Fedez

Una bufera invece ha travolto Fedez, che ha erroneamente condiviso qualche nota del brano che porterà a Sanremo 2021 nelle sue stories via Instagram (mentre si trovava in sala prove). Nonostante “lo spoiler” del rapper, l’organizzazione della kermesse ha fatto sapere con una nota ufficiale che non verrà squalificato:

“La durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione“, si legge nella nota diffusa dal Fatto Quotidiano.