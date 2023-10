Durante l’ultima puntata di È sempre Carta Bianca, Mauro Corona si è scusato con Bianca Berlinguer e ha fatto una rivelazione.

Mauro Corona avrebbe avuto una lite con Bianca Berlinguer prima della messa in onda di È sempre Carta Bianca e per questo, non appena ha avuto inizio lo show, le ha chiesto scusa. A seguire ha svelato che la sua partecipazione al programma tv sarebbe a rischio, e ha affermato:

“C’è una cosa che non va bene da tempo in Mondadori e in Mediaset. Vorrei dire che ho provato ad avvicinare Marina Berlusconi e Pier Silvio. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino. Le voci che ho invocato finora sono andate a farsi benedire e io non mi sento opportuno. Ne va della mia permanenza. È a rischio la mia partecipazione“, ha ammesso.

Mauro Corona

Mauro Corona: a rischio la partecipazione a È sempre Carta Bianca

Mauro Corona ha sorpreso il pubblico di È sempre Carta Bianca svelando che la sua partecipazione allo show sarebbe a rischio e svelando che avrebbe cercato di mettersi in contatto con Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e lui non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Nell’ultima diretta dello show Corona ha anche chiesto scusa a Bianca Berlinguer per una lite che avrebbero avuto telefonicamente poco prima che avesse inizio la diretta. “Le devo delle scuse, lei sa perché. Le chiedo scusa per il miliardesimo scontro avuto al telefono. Non serve che i telespettatori sappiano. Magari anche lei ne avrebbe mezza da offrirmi di scusa, ma bastano le mie“, ha affermato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan del programma, sono impazienti di saperne di più.