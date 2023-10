L’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace è intervenuta a Pomeriggio Cinque in merito all’addio di Heidi Baci al Grande Fratello.

L’improvviso e inaspettato addio di Heidi Baci al GF (dopo il suo acceso confronto con il padre) ha lasciato i fan senza parole. In queste ore sulla questione è intervenuta a Pomeriggio Cinque anche la famosa avvocatessa civilista Annamaria Bernardini De Pace, che ha dichiarato:

“Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

Bernardini De Pace: l’addio di Heidi a Pomeriggio Cinque

A quanto pare anche la famosa avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace si è detta “allibiti” per quanto accaduto nell’ultima diretta del GF, dove Heidi Baci ha avuto un acceso scontro con suo padre a causa del suo avvicinamento al concorrente (molto più grande di lei) Massimiliano Varrese.

La differenza d’età tra i due sarebbe stata la causa dello sfogo del genitore nei confronti della ragazza che, dopo un primo momento di sconforto, ha deciso di lasciare il programma senza preavviso uscendo dalla porta del confessionale.

Il suo gesto ha colpito i fan e i concorrenti del programma, e in molti in queste ore le hanno manifestato la loro solidarietà e si sono scagliati contro suo padre attraverso i social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sono curiosi di saperne quando finalmente Heidi romperà il silenzio in merito alla questione.