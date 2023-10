Daniele Dal Moro ha parlato della sua incursione al Gran Hermano Vip e ha svelato che la produzione fosse intenzionata ad allertare la polizia.

Daniele Dal Moro ha parlato in una diretta via Twitch di quando, alcuni mesi fa, si è recato in Spagna per entrare nella casa del Gran Hermano Vip e riabbracciare la fidanzata Oriana Marzoli, cosa che all’ultimo minuto gli sarebbe stata impedita. Lui stesso ha ammesso che, a seguito dei fatti, si sarebbe sfogato a tal punto da spingere la produzione dello show ad allertare le forze dell’ordine.

“C’erano dieci ragazzi della sicurezza che mi giravano intorno e nemmeno si azzardavano ad avvicinarsi. Ho dato un po’ di calci, ho spaccato un paio di porte, ma a me non interessa nulla. Io ho principi e valori, non mi tratti così e non tratti così la mia ragazza davanti a me. Ogni volta che mi dicevano che avrebbero chiamato la polizia, buttavo giù una porta”, ha affermato.

Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro: lo sfogo contro il Gran Hermano Vip

Daniele Dal Moro si è recato al Gran Hermano Vip per fornire il proprio supporto alla fidanzata Oriana Marzoli ma poi, una volta giunto all’interno del programma, gli è stato impedito di vedere la modella (che, se avesse accettato il faccia a faccia, avrebbe automaticamente tolto 12 mila euro dal montepremi finale).

“A un certo punto sento la mia ragazza che urla in maniera disperata ‘mi sento morire‘. E vi assicuro che non è bello. Io l’ho sempre vissuto da dentro il reality, ma anche viverlo da fuori è brutto. (…) Io li ho guardati e gli faccio ‘devo andarmene’? e loro mi hanno detto ‘andale‘. Andale a mi? Mi avete fatto fare 1800 kg a gratis per vedere sta casa di m3rda e mi dite ‘andale’? Mi sono tolto la giacca e mi sono trasformato nel demonio. Sbattevo i piedi per terra e dicevo ‘non mi muovo da qua‘“, ha affermato Daniele in merito a quanto accaduto nel dietro le quinte del programma.

Lui e Oriana Marzoli hanno vissuto numerosi alti e bassi dopo la loro partecipazione al GF Vip e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.