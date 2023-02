Mai sentito parlare della villa di Maurizio Costanzo ad Ansedonia? È una delle perle della sua eredità, parte di un importante patrimonio e da sempre meta prediletta del giornalista e di Maria De Filippi!

Nel cuore di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi c’è un posto speciale che si chiama Ansedonia, in particolare la loro “Villa Sadula” il cui nome è un omaggio ai loro amati cani. Scopriamo di più su questo nido d’amore e di relax amatissimo dalla coppia…

La villa di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ad Ansedonia

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile, dopo una carriera intensa e densa di successi. Nel corso degli anni avrebbe accumulato un importante patrimonio, riferisce Repubblica, fatto di proprietà intellettuali e immobiliari tra cui spicca una tenuta a cui era particolarmente legato insieme alla moglie, Maria De Filippi.

Stiamo parlado di “Villa Sadula“, la splendida casa di Maurizio Costanzo e consorte ad Ansedonia, in provincia di Grosseto, dove il giornalista e conduttore avrebbe trascorso con piacere le sue vacanze con la famiglia durante le pause dai suoi impegni professionali.

Maurizio Costanzo

Il buen retiro di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi nella villa ad Ansedonia

Per Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, Villa Sadula, vicino all’Argentario, avrebbe rappresentato un buen retiro amatissimo in cui trascorrere vacanze nel segno della pace e del relax. Una vera e propria oasi immersa nel verde in cui non manca un riferimento ai cani della coppia (un bracco, un bassotto e un pastore tedesco).

Quale? Secondo quanto emerso, marito e moglie avrebbero scelto il nome della loro splendida casa componendolo con le iniziali di quelli dei loro inseparabili amici a quattro zampe!

Maurizio Costanzo Maria De Filippi

Villa Sadula, riporta ancora il quotidiano Repubblica, sarebbe stata scelta e fortemente voluta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, complice una vista mozzafiato sul mare e tanta, tantissima natura intorno.

È lì, ad Ansedonia, che i conduttori, sposati e inseparabili fino alla morte di lui, avrebbero trascorso parte del loro tempo libero in compagnia degli affetti più cari, parenti e amici.

Maurizio Costanzo avrebbe avuto un legame così profondo con quei luoghi che, secondo quanto emerso, nel suo studio di Roma avrebbe conservato una foto che lo ritraeva nella villa intento a guardare il meraviglioso mare dell’Argentario…

Villa Sadula: com’è fatta la casa di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ad Ansedonia

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, riporta Il Mattino, avrebbero acquistato la loro casa di Ansedonia nel 2002. Villa Sadula, come l’avrebbero chiamata omaggiando i loro amati amici animali, è immersa nella natura e sarebbe esposta a una vista incantevole.

Nella tenuta, secondo quanto trapelato, si trovano anche una piscina e una veranda panoramica spettacolare, ma non solo: sarebbero numerose le stanze per gli ospiti, sempre pronte ad accogliere i tanti amici della coppia.

A casa di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ad Ansedonia, non manca uno studio da cui il giornalista era solito ammirare il mare e la splendida cornice dell’Argentario che tanto amava.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG