Qual è il significato di Mare di guai di Ariete? La canzone vuole essere una lettera per l’ex fidanzata e per “coloro che l’ascolteranno”.

Mare di guai è la canzone con cui Ariete ha debuttato al Festival di Sanremo 2023. Il brano, che ha riscosso grande successo fin dalla prima esibizione, vuole essere una specie di lettera per l’ex fidanzata e per “coloro che l’ascolteranno“. Vediamo il testo e il significato.

Mare di guai di Ariete: il significato della canzone

Per debuttare al Festival di Sanremo 2023, Ariete ha scelto di portare in gara un brano intitolato Mare di guai. La canzone, scritta da lei stessa insieme al collega Calcutta, è dedicata ad una ragazza. Al centro della scena, quindi, c’è una storia d’amore, dove il sentimento è visto anche come sostegno. La relazione, però, è naufragata e, come ammesso da Ariete, nel testo c’è anche qualche dettaglio autobiografico, visto che è tornata single nell’estate 2022.

“Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi

Tutto ciò che amo mi fa sempre paura

Uniamo i respiri sento caldo la mattina“.

Dopo la rottura, la casa dove vivevano insieme è diventata improvvisamente buia, quasi tetra. Ci sono piatti ancora da lavare, ma lei resta a letto, con una foto dell’amata sotto il cuscino.

“Di quel giardino che ho dentro annaffiavi il cemento

Io ti vorrei dire (io ti vorrei dire)

Che vorrei sapere che si prova se resto“.

La rottura è lacerante, soprattutto per coloro che subiscono la scelta dell’altro. Si provano sentimenti contrastanti, si arriva a cercare una risposta “nelle strade e nei silenzi di un cielo blu“. Eppure, Mare di Guai di Ariete non vuole rinnegare il suo passato. Intervistata da Vanity Fair, ha ammesso: “Nella canzone è come se io cercassi aiuto in questa persona, chiedendole di buttarsi con me nelle cose perché ‘non sono in grado di nuotare con gli squali’. Non è un brano che rinnega il mio passato, anzi. È quasi una lettera verso questa persona e per coloro che l’ascolteranno“.

Ecco il video di Mare di guai di Ariete:

Mare di guai di Ariete: il testo della canzone

Tu, tu eri più bella di me

E adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire

Perse, noi perse senza un perché…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG