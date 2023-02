Le app e i servizi per dettare e scrivere testi sono utilissime, sia per studio che per lavoro: ecco quali sono le migliori.

Che vengano utilizzate per motivi di studio o di lavoro, le app e i servizi per dettare e scrivere testi sono utilissime. Grazie all’intelligenza artificiale sono in grado di trascrivere concetti abbastanza o del tutto fedeli al comando vocale: vediamo quali sono gli strumenti migliori da utilizzare.

App e servizi per dettare e scrivere testi: quali sono le migliori?

Dettare e scrivere testi grazie ad app e servizi è possibile. Questa funzione può rivelarsi parecchio utile, sia per motivi di studio che di lavoro. Ovviamente, i contenuti prodotti sono generati dall’intelligenza artificiale, ma non è detto che siano perfetti. Pertanto, il consiglio è sempre quello di rileggere per individuare eventuali errori. Il primo servizio che fa egregiamente il suo lavoro ed è gratuito è la digitazione vocale di Google Docs. Lanciata nel 2022, si può utilizzare solo tramite il browser Chrome. E’ accessibile, però, da tutti i dispositivi: basta cercarlo nella sezione Strumenti e poi in digitazione vocale.

Un’altra app utile e, soprattutto efficace, è Dictation. Anche in questo caso, occorre utilizzare Chrome. E’ in grado di trascrivere un discorso in tempo reale e, ciliegina sulla torta, in tante lingue. Non solo, consente di aggiungere paragrafi, punteggiatura e perfino le emoticons. Il servizio offre un blocco per gli appunti, dove si può agire sia con comandi vocali che scritti.

Dettare e scrivere: a breve il servizio arriva per i vocali di WhatsApp

Per trascrivere quanto viene discusso nel corso dei meeting che si fanno su Zoom, Google Met e Microsoft Teams, il miglior servizio è Otter. La sua pecca? Il limite delle trascrizioni: 300 al mese per un massimo di 30 minuti a sessione. Quando si superano questi standard, si può accedere ai piani a pagamento, da 8,33 o da 20 dollari al mese. In alternativa, è valida anche la piattaforma Happy Scribe, che viene impiegata da grandi nomi come la Bbc e l’Onu. Questa app consente di dettare, trascrivere file audio e realizzare anche sottotitoli. Ovviamente, le lingue a disposizione sono tante. Il servizio, però, è a pagamento: la trascrizione automatica costa 20 centesimi al minuto per l’intelligenza artificiale, mentre sale a due euro se realizzata da esseri umani.

Quanti hanno Apple, possono usare il servizio di dettatura che è integrato e del tutto gratuito. E’ bene sottolineare che la trascrizione non è perfetta, ma è comunque comoda quando si deve comunicare con amici o familiari. Infine, una buona notizia è d’obbligo: a breve, WhatsApp dovrebbe inserire una nuova funzione, che consente di trascrivere i vocali ricevuti sullo smartphone.

Riproduzione riservata © 2023 - DG