Il discorso del Presidente della Repubblica in occasione della Giornata internazionale dedicata alla violenza è un momento di importante riflessione sul delicato tema.

In occasione della Giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne, Sergio Mattarella fa un discorso per sensibilizzare sul tema. Gli ultimi dati sulle violenze domestiche e non sono allarmanti sfiorando numeri vertiginosi che non si possono più ignorare.

Il discorso del Presidente Mattarella per la Giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne

“La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest’ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia. Numeri intollerabili” – Questa giornata “impone di confrontarci, ogni anno, con numeri intollerabili che testimoniano una continua, diffusa e ancora inestirpabile violenza contro le donne“.

Queste le parole, riportate da TG Com 24 che Sergio Mattarella scrive per la Giornata internazionale dedicata alla violenza sulle donne. Il Presidente della Repubblica invita dunque a riflettere specialmente dopo i numeri allarmanti che si sono presentati in questi ultimi giorni. Il tema richiede sempre più importanze e approfondimento. Mattarella aggiunge: “In molti casi la violenza contro le donne supera il rapporto di coppia e si riversa anzitutto sui bambini, ma anche su altri familiari, amici e persone che tentano di intervenire per arginare questa folle spirale”.

