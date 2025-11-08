MasterChef Italia: come partecipare al cooking show più amato

Come partecipare a MasterChef Italia: guida completa ai casting, requisiti e moduli da compilare per candidarti al celebre cooking show.

MasterChef Italia è pronto a tornare con la sua quindicesima edizione, in onda dall’11 dicembre su Sky e NOW. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guideranno ancora una volta la gara tra aspiranti cuochi. Ma come si fa a partecipare al programma? Ecco la guida completa.

Come iscriversi ai casting di MasterChef Italia

Per candidarsi a MasterChef Italia, programma condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, è necessario accedere al sito ufficiale masterchef.sky.it/casting-selezioni. Se sei già cliente Sky, puoi usare le tue credenziali. In caso contrario, puoi creare un nuovo Sky ID inserendo e-mail, password e, se non sei cliente Sky, spuntando l’apposita casella.

Dopo aver confermato i dati, dovrai compilare il modulo con nome, cognome e dare il consenso all’informativa privacy. Se hai già iniziato la candidatura ma non l’hai completata, puoi riprendere da dove eri rimasto inserendo il tuo codice fiscale. Riceverai un’e-mail con un codice per continuare la registrazione.

È fondamentale leggere e accettare la liberatoria per la cessione gratuita di materiale video e fotografico, così come gli articoli relativi all’assenza di corrispettivo monetario e alla legge applicabile.

I moduli da compilare e materiali richiesti

La candidatura prevede diversi passaggi obbligatori. Si inizia con la compilazione dei dati anagrafici e personali: nome, cognome, data di nascita, professione, residenza, contatti telefonici e altro ancora. Successivamente si inseriscono i propri riferimenti alla presenza sul web, come Facebook, Instagram o un eventuale blog.

Una parte fondamentale è la scheda intervista, in cui il candidato racconta chi è, qual è la sua ambizione, come reagisce alle critiche, quali sono i suoi pregi e difetti e cosa spera di ottenere partecipando al programma.

Si passa poi alla sezione dedicata alle esperienze culinarie, dove si specificano specializzazioni, eventuali corsi di cucina frequentati, stile alimentare e competenze ai fornelli.

Infine, nella scheda le tue ricette, è possibile caricare fino a tre piatti con nome e foto, una propria immagine, un video di presentazione e il curriculum. Solo dopo aver completato tutti i passaggi sarà possibile inviare la candidatura e partecipare alle selezioni.