Una storia social per “smentire”, o forse no, un mito: Massimo Giletti è tirchio. Ecco cosa ha fatto con Francesca Fagnani.

Sono grandi amici ed ecco perché sui social hanno dato vita ad una simpaticissima gag. Parliamo di Massimo Giletti e Francesca Fagnani che hanno parlato dell’essere “braccino corto” del conduttore riprendendo anche la simpatica intervista a Belve di qualche tempo fa. Con una storia su Instagram, la presentatrice di Belve ha mostrato il gesto inatteso del collega giornalista dando vita ad un siparietto virale.

Massimo Giletti e Francesca Fagnani: la gag sui social

Massimo Giletti

“Lei è tirchio? Una volta siamo andati a pranzo e lei finse di dimenticarsi il portafoglio”. Erano state queste le parole della Fagnani a Belve mentre intervistava, appunto, Giletti. Ecco allora che facendo eco a quella intervista, la giornalista e il suo amico hanno cercato di “smentire” quel “mito”.

Infatti, i due si sono immortalati intenti, forse, a fare un aperitivo, con l’uomo che avrebbe pagato il conto: “Un momento magico amici. Voglio testimoniare questo. Massimo mi ha offerto un bicchiere di vino. E lui ha preso una coca cola”.

Pronta la risposta del buon Giletti: “Ma tu fai passare questa cosa come una cosa storica”. E ancora. “Ho preso la coca cola ovviamente per ridurre il conto (ride ndr)”.

Una gag davvero simpatica che nel giro di poco tempo è subito diventata virale. Staremo a vedere se il conduttore racconterà ulteriori dettagli della serata o altri aneddoti relativi ai momenti in cui gli è capitato di offrire come in questo caso.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla vecchia intervista a Belve del giornalista con l’amica Fagnani: