Fausto Brizzi è diventato papà per la seconda volta: la sua compagna, Silvia Salis, ha dato alla luce il suo primo figlio.

Dopo il primo incontro avvenuto nel 2018, il regista Fausto Brizzi e la vicepresidente del Coni Silvia Salis hanno vissuto un’intensa storia d’amore e, nelle ultime ore, sono diventati genitori per la prima volta. Brizzi ha già una figlia, Penelope Nina, nata dall’amore (naufragato) per la sua ex, Claudia Zanella. Ora la coppia ha dato il benvenuto a Eugenio: la foto del piccolo e dei suoi genitori è stata postata su Instagram:

Fausto Brizzi papà per la seconda volta

Dopo la piccola Penelope Nina (nata nel 2014), Fausto Brizzi è diventato padre per la seconda volta: lui e Silvia Salis hanno avuto un maschietto, il cui nome è rimasto top secret per tutta la durata della gravidanza. Sui social la notizia è stata accolta con una valanga di messaggi d’auguri da parte di fan, amici e colleghi e in tanti non vedono l’ora di saperne di più in merito all’arrivo del primo figlio della coppia.

Silvia Salis ha raccontato alcuni retroscena sulla sua gravidanza attraverso i social e aveva annunciato l’arrivo del bebè mostrando un’ecografia e scrivendo: “Ti aspettiamo”.

Lei e Brizzi si sono conosciuti nel 2018 e la loro storia sarebbe diventata rapidamente importante, tanto da spingerli ad andare presto a convivere e realizzare il progetto di una famiglia insieme. Per il regista la storia con la vicepresidente del Coni è incominciata dopo un periodo particolarmente buio della sua vita, ossia dopo lo scoppio dello scandalo molestie e dopo la sua separazione da Claudia Zanella. Oggi accanto a Silvia Salis il regista sembra aver ritrovato la serenità, ma continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e familiare.

Ora che sono diventati genitori lui e Silvia Salis sveleranno nuovi retroscena sulla loro vita insieme? In tanti, sui social, sono curiosi e impazienti di saperne di più.