Un messaggio social davvero particolare per Romina Power che si è molto arrabbiata prospettando un futuro decisamente negativo.

Ultimamente al centro di qualche chiacchiera social per via dei rapporti non troppo cordiali con Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, suo ex marito, Romina Power torna a farsi sentire ma per argomenti ben differenti. La donna ha sbottato sui social facendo riferimento, a quanto pare, alle scie chimiche.

Romina Power, lo strano post sulle scie

Romina Power

Come detto, la Power ha condiviso un particolare pensiero sui social mostrando una foto del cielo. “E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????”, ha scritto accompagnando tali parole ad una immagine in alta definizione scattata, probabilmente, col suo cellulare.

E ancora commentando il suo stesso post, la 72enne ha aggiunto: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”,

Il riferimento potrebbe sembrare alle scie chimiche, argomento da lei già trattato in passato quando aveva cantato anche un canzone sul tema. “Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere…”, erano state le parole da lei espresse.

L’uscita social della donna pare aver trovato diversi pareri positivi e d’accordo con lei: “Giusto Romina, la penso anche io in questo modo”, ha scritto un utente. “Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo ma nei fatti non cambia mai nulla”, ha detto un altro.

C’è chi poi fa sarcasmo: “Il pilota avrà bevuto un po’… comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”, e ancora: “Milano idem stanno manipolando il clima, con il consenso dei nostri politici”.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla donna e i vari commenti ricevuti: