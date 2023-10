Gesto dei fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. La ex coppia si è ritrovata proiettata direttamente a Times Square.

Sono passati diversi mesi dalla fine dell’ultima edizione del GF Vip e anche della loro relazione. Eppure, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continuano ad avere tantissimo seguito di fan. La ex coppia ha, infatti, una vasta fanbase, i ‘Donnalisi’, che continua a sognare una loro reunion. La conferma è arrivata da un gesto di questi seguaci che “hanno portato” i due a New York.

Antonella Fiordelisi e Donnamaria “finiscono” a New York

Antonella Fiordelisi

Come è stato possibile vedere dai social, anche per merito dell’importanza del gesto avvenuto, la bella Antonella e Edoardo si sono ritrovati a New York e, precisamente, a Times Square. I due, infatti, sono stati proiettati sugli schermi della grandissima e famosa piazza americana. Nel dettaglio un filmato che riguarda alcuni dei loro “best moments” da fidanzati è andato in scena davanti agli occhi di tutti.

I Donnalisi hanno stupito i giovani con questo gesto davvero pazzesco e importante portando proprio Antonella a ringraziare con stupore: “Grazie. Bellissimo gesto, aldilà di tutto. Almeno siamo stati a New York”.

Nessun commento, per ora, da parte di Edoardo che, però, siamo sicuri sia rimasto anche lui felice dell’affetto che continua ad avere. Stupisce, però, come i fan della coppia non si siano arresi nel vederli separati dato che, per ora, i giovani sembrano aver preso strade ben diverse per le rispettive vite.

L’unica cosa che sembra certa, però, è che dopo essersi lasciati, nessuno dei due ha trovato una nuova compagnia. Forse anche per questo la fanbase continua a nutrire la speranza di rivederli insieme.

Di seguito anche un post social dei fan della coppia con il video:

E questa la risposta sorpresa e felice della ragazza: