Ancora alta tensione al Grande Fratello dove un duro sfogo di Beatrice Luzzi ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti e del web.

Tra i protagonista della nuova edizione del Grande Fratello, nel bene e nel male c’è soprattutto Beatrice Luzzi, chiamata in causa in diverse polemiche con gli altri concorrenti. L’alta tensione dei giorni scorsi, soprattutto con Massimiliano Varrese, ha portato in queste ore la donna a sfogarsi duramente usando parole, per qualche telespettatore e utente del web, “sospette”.

Beatrice Luzzi, lo sfogo al GF

Beatrice Luzzi

Dopo l’ennesima accusa di essere falsa arrivata da qualche inquilino della Casa del GF, pare proprio che la Luzzi non ci abbia visto più. L’attrice, infatti, ha deciso di alzare la voce e provare a smentire queste accuse.

Durante una conversazione alcuni compagni di reality, la donna si è sfogata: “Smettetela, più fate così e più mi mettete protagonista, basta! Io mi comporto benissimo in questa casa! Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi! È 3 settimane che dite la stessa cosa!”.

Le parole di Beatrice sono sembrate un tentativo di riaffermare la propria credibilità all’interno del gioco e, soprattutto, per i telespettatori che, molto spesso, si sono riversati anche sul web facendo capire di non vedere proprio di buon occhio lo donna.

Staremo a vedere se questo sfogo porterà i suoi frutti o meno. L’aver parlato di “copione”, poi, ha lasciato ulteriori dubbi.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda la donna e altri gieffini: