Maschi veri: ecco le location della serie TV

Ecco quali sono le location di Maschi veri, la serie TV con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti.

Da mercoledì 21 maggio 2025 su Netflix è disponibile per tutti gli abbonati Maschi veri, la serie TV tutta italiana che raccolta le difficoltà di un gruppo di quarantenni, cresciuti con una cultura patriarcale, a integrarsi nella nuova società che va verso l’uguaglianza tra gli uomini e le donne. È una serie comica che con intelligente ironia sa però toccare tematiche sociali molto importanti e molto sentite senza banalizzarle. Vediamo ora quali sono le location dove sono stati girati i vari episodi di Maschi veri.

Maschi veri: il cast della serie TV

Prima di soffermarsi sulle location di Maschi veri, diamo un’occhiata al cast principale della serie TV. I quattro protagonisti, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi, sono interpretati rispettivamente da Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Nel cast della serie TV sono poi presenti anche Thony e Sarah Felberbaum.

Maurizio Lastrico

Maschi veri: le location della serie TV

La storia raccontate nelle varie puntate di Maschi veri è ambientata principalmente a Roma ed è proprio nella capitale che sono stati girati i vari episodi della serie TV. Tra le varie location vanno citate quelle del circolo sportivo Ondina Generali e il ristorante Gregorio Venite in Pace che si trova in via della Cava Aurelia. Sono poi facilmente riconoscibile le varie vie del centro storico della città e luoghi come la Fontana dell’Acqua Paola.

Ha ospitato il cast della serie TV e tutti gli addetti ai lavori anche il Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Oltre che nella città di Roma, alcune scene delle varie puntate di Maschi veri sono state girate anche in altre località d’Italia come la Puglia e la Calabria, più precisamente a Lecce e Lamezia Terme.