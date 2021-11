L’attrice, diventata da poco mamma, festeggia il suo compleanno: speciali tra tutti, gli auguri del marito Andrea Manfredonia.

E dopo esser finalmente diventata mamma del piccolo Leonardo, per Martina Stella non è ancora finito il tempo per gioire: oggi, infatti, festeggia il suo compleanno.

In molti hanno approfittato per star vicino all’attrice, facendole sentire tutto il calore possibile, riservandole dunque piccoli pensieri e messaggi d’auguri. Il primo ed il più importante augurio però è quello del suo amato marito e colui che l’ha resa mamma, Andrea Manfredonia.

L’uomo ci ha tenuto a dimostrare pubblicamente tutto l’amore e la gioia che prova nell’avere accanto una donna come Martina, tant’è che ha pubblicato un tenerissimo post che non è passato inosservato. Ve lo mostriamo qui:

“Tanti auguri amore mio.. Ma sei stata tu a farmi il regalo più incredibile che fosse possibile fare, sono io che ti ringrazio e non smetterò mai di farlo. Ti amo”. Queste le parole che Andrea ha riservato a sua moglie Martina, incentrate evidentemente sulla meravigliosa vita che gli ha donato qualche settimana fa, rendendolo oggi fiero e padre. Rinnoviamo gli auguri a questa meravigliosa attrice!

