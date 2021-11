L’attrice, tramite delle dolci fotografie sui social annuncia il matrimonio col suo Bader Shammas. Ve le mostriamo:

E’ sempre bello condividere la gioia di un lieto evento, anche quando riguarda persone che non conosciamo personalmente, ma a cui ci siamo comunque affezionati.

La fortuna di oggi è la bellissima Lindsay Lohan che, a quanto pare, ha detto sì al suo attuale compagno che, non si sa ancora quando, diventerà suo marito! L’attrice ha pubblicato degli scatti in bianco e nero (che vi mostriamo qui) accompagnandoli ad una toccante didascalia, che recita così “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro”.

La coppia sembra davvero molto unita e affiatata ma chi è il suo futuro compagno di vita? Si tratta di Bader Shammas, manager originario del Libano e che lavora per Credit Suisse. Per quanto l’attrice non abbia scritto espressamente che convolerà a nozze, ha fatto ben intendere la cosa: le foto postate, infatti, mostrano l’anello, sfoggiato all’anulare della mano sinistra, ma anche l’emoji come didascalia sembra essere del tutto esplicativo.

Ma ciò che più rende l’idea è proprio la felicità dei futuri sposi, che traspare fortemente anche solo da delle immagini. Facciamo i nostri migliori auguri a questa coppia!

