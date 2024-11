Mario Giordano, ecco quanto guadagna il giornalista e conduttore Fuori dal coro

Ecco quanto guadagna Mario Giordano, uno dei volti più noti del giornalismo italiano e conduttore di Fuori dal coro.

Mario Giordano è uno dei volti più noti del giornalismo italiano e da diversi anni è il conduttore di Fuori dal coro, talk show politico in onda su Rete 4 che, di stagione in stagione, fa registrare ottimi dati di ascolto. Mario Giordano è stato anche al centro di imitazioni di diversi comici, che hanno contribuito a far crescere la sua popolarità e allo stesso hanno contribuito ad aumentare la fama del giornalista e presentatore.

Celebri sono poi diventati anche alcuni suoi siparietti all’interno del programma, con le immagini che sono state riproposte anche all’interno di altri programmi satirici come, per esempio, Striscia la Notizia. Ma quanto guadagna Mario Giordano? Vediamolo insieme.

Quanto guadagna Mario Giordano?

Le cifre del contratto di lavoro di Mario Giordano con Mediaset non sono state rese note, secondo alcune indiscrezioni, però, il conduttore dovrebbe percepire uno stipendi oche si aggira tra i 180.000 e i 200.000 euro a stagione per condurre il suo programma su Rete 4, Fuori dal coro.

MARIO GIORDANO

Cifre inferiori rispetto a quelle dello stipendio di un altro giornalista e conduttore di talk show politici su Rete 4 come Paolo Del Debbio, ma certamente importanti e in linea con gli ascolti che il suo programma fa registrare. Ricordiamo che Fuori dal coro va in onda a partire dal mese di settembre fino a giugno, con la sola interruzione durante l’estate. Il numero di puntate non è fisso, ma in genera va da un minino di 35 a oltre le 40 a stagione.

Tutte le varie puntate di Fuori dal coro vengono registrate presso lo Studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese ed è anche possibile assistere alla registrazione delle puntate dal vivo tra il pubblico.