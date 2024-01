Sembra aver ritrovato l’amore Maria Esposito, star di Mare Fuori che interpreta il personaggio di Rosa Ricci. Ecco chi c’è al suo fianco.

Maria Esposito ha ritrovato l’amore dopo la fine della sua storia con Antonio Orefice, il suo collega nella serie Rai ‘Mare Fuori‘. Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane attrice napoletana, che interpreta la ribelle Rosa Ricci, si sta frequentando da circa un mese con Gennaro Lillo, in arte Jey Lillo, un noto tiktoker che spopola con i suoi video di magia.

Maria Esposito e il nuovo amore Gennaro Lillo

Pare proprio che la bella Maria Esposito abbia un nuovo amore e che si tratti di Gennaro Lillo. I due si sono conosciuti sul set del musical di ‘Mare Fuori’, dove Gennaro è il produttore. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alessandro Siani, ha debuttato il 14 dicembre a Napoli e sta facendo il giro delle principali città italiane. Nel cast, oltre a Maria, ci sono anche altri attori della fiction, come Giuseppe Pirozzi, Antonio D’Aquino e Carmen Pommella, e alcuni ex allievi di Amici, come Mattia Zenzola, Benedetta Vari e Giulia Molino.

I rumors sul loro conto in quanto coppia, va detto, non sono stati confermati ufficialmente dai due ma entrambi sarebbero stati paparazzati in diverse occasioni.

Inoltre, a lanciare l’indiscrezione è stato anche l’esperto di gossip, il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto dei due che sembrano innamorati.

Gennaro Lillo, classe 1997, è originario di Napoli e ha una grande passione per l’illusionismo. Ha iniziato a fare magia da bambino e ha studiato con alcuni dei migliori maestri del settore. Ha partecipato nel 2022 al talent show Tu sì que vales, dove ha stupito la giuria e il pubblico con le sue performance. Attualmente fa parte del minimondo di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza in vista di Mare Fuori 4: