Attimi di tensione al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. L’attrice sembra aver avuto un attacco di panico. Ecco cosa è successo.

Sono state ore decisamente complicate al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. La concorrente, infatti, dopo essere rientrata nella Casa a seguito del lutto del padre, si è trovata ad avere prima un cedimento emotivo con tanto di lacrime e scuse, poi, come se non bastasse, la donna pare abbia sofferto di un importante attacco di panico.

Attacco di panico al GF per Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi

Non sono giorni facili per Beatrice all’interno della Casa del GF. Infatti, la donna, al netto dell’esperienza in tv che sta vivendo, sta affrontando un periodo personale molto complicato. Come noto, infatti, l’attrice era stata costretta a lasciare il gioco per ben due volte. La prima per un intervento al padre e la seconda, per sfortuna, proprio per la tragica morte dell’uomo.

Al netto di ogni problematica, la donna è tornata in gioco e sta provando a fare il massimo per andare avanti. Dopo le lacrime e le scuse alla famiglia per essere andata in Spa con gli altri concorrenti per scelta della produzione, la Luzzi ha avuto un altro crollo.

Durante un momento di confidenze con Fiordaliso, infatti, l’attrice ha detto: “Non sono stata bene e l’hai visto. Io non credo di aver mai avuto quella brutta sensazione che ho avuto in tugurio a un certo punto. Non penso mi sia mai successo così, mai avuto così. Credo proprio che fosse un attacco di panico. E infatti mi sentivo malissimo”. Parole dopo le quali c’è stato un momento di stop della regia che, probabilmente, ha censurato le frasi della donna per darle un attimo di privacy anche visto il tema molto delicato da lei portato a galla.

Staremo a vedere come trascorrerà le prossime ore e se tutto potrà tornare ad essere “nella norma” per lei.

