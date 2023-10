Com’è la casa di Maria Chiara Giannetta? La dimora dell’attrice parla delle sue più grandi passioni: la recitazione, la lettura e la musica.

Pur essendo nata in Puglia, Maria Chiara Giannetta ha lasciato la sua terra da tanti anni. L’interprete di diverse fiction di successo, tra cui Don Matteo e Blanca, vive in una casa che racconta ad occhi esterni le sue passioni più grandi. Vediamo dove si trova e com’è l’abitazione.

Maria Chiara Giannetta: la sua casa è particolare e curata nei dettagli

Classe 1993, Maria Chiara Giannetta è nata il 20 maggio a Foggia. A soli 19 anni ha lasciato la sua adorata Puglia per trasferirsi a vivere a Roma e studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo qualche anno di gavetta, nel 2013 ha debuttato in televisione nella serie Don Matteo, con il ruolo del Capitano Anna Olivieri, e pian piano è arrivato il successo. In seguito ha recitato in tanti altri titoli degni di nota, due su tutti: Buongiorno Mamma e Blanca.

Considerando che Roma l’ha accolta quando sperava di affermarsi nel mondo della recitazione, Maria Chiara ha scelto di restare a vivere nella Capitale. Pur non essendo una fan sfegatata dei social, grazie ad alcune condivisioni abbiamo scoperto qualche dettaglio sulla sua casa. La Giannetta vive in un appartamento molto luminoso: pensate che il salone vanta un’intera parete finestrata. Probabilmente, avendo le inferriate, la dimora non si trova ad un piano alto.

I pavimenti sono interamente in parquet chiaro, mentre l’arredamento si alterna tra il classico e il moderno. Nel salone, ad esempio, ci sono diverse librerie, alcune in legno scuro e una rosso fuoco. Molto probabilmente, questa è la zona più ampia della casa, visto che l’attrice la utilizza anche per fare sport.

Maria Chiara Giannetta: la casa parla delle sue più grandi passioni

La casa di Maria Chiara Giannetta, anche ad uno sguardo superficiale viste le poche foto che abbiamo a disposizione, parla delle sue più grandi passioni. Oltre alla recitazione, adora la lettura e la musica. In una zona della dimora, probabilmente il suo rifugio, si notano tantissimi libri e diversi strumenti: un pianoforte nero, una chitarra e perfino un bongo.

L’appartamento, anche se ad una prima occhiata può apparire disordinato, un po’ come se le cose fossero appoggiate a caso, è in realtà curato fin nei minimi dettagli. Una delle librerie, ad esempio, presenta delle lucine, che immaginiamo servano per creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Diverse luci da parete, invece, puntano al soffitto e presentano luce calda. Anche questo dettaglio denota una grande cura dei particolari.