Marcell Jacobs festeggia il compleanno e chiede alla compagna Nicole Daza di sposarlo sulla pista di atletica dove è solito allenarsi: i due si sposeranno a settembre 2022.

Marcell jacobs è stato senza ombra di dubbio tra i protagonisti più dirompenti di quest’estate azzurra, grazie allo storico oro conquistato nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo, e ora torna a far parlare di sé con una nuova vittoria. Ieri, infatti, il campione ha festeggiato il compleanno spegnendo 27 candeline, e poi ha colto l’occasione per inginocchiarsi e chiedere alla compagna Nicole Daza di sposarlo. I due avevano già individuato la data delle nozze (il 17 settembre 2022, compleanno di lei), ma la proposta ufficiale non era mai arrivata.

La proposta è arrivata sulla pista di allenamento di Manerba del Garda, nei pressi dell’hotel di mamma Viviana, un luogo che Jacobs conosce molto bene. È proprio qui, infatti, che l’atleta azzurro si è allenato durante il lockdown in preparazione dei Giochi Olimpici in cui ha conquistato la medaglia d’oro. Non poteva quindi esserci cornice più iconica e carica di significato per chiedere la mano alla sua bella. Jacobs si inginocchia davanti ad amici e ai figli, e una volta ottenuto il sì ecco partire un breve spettacolo pirotecnico che si conclude con la scritta “Mi sposi?” Secondo alcune indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, l’anello è stato acquistato dal velocista in compagnia di Marco Tamberi, altro protagonista della spedizione azzurra a Tokyo.

Ecco il momento in cui Jacobs chiede alla compagna di sposarlo: