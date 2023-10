Nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno, Elisabetta Ferracini e Mara Venier hanno ricordato il compianto Pier Francesco Forleo.

Un dolore ancora molto forte quello per la perdita, rispettivamente, del marito e del genero. Parliamo di Pier Francesco Forleo, compianto compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Le due donne, infatti, nel giorno che sarebbe stato del 62esimo compleanno dell’uomo, lo hanno voluto ricordare con alcuni pensieri strazianti ma ricchi d’amore.

Mara Venier e Elisabetta Ferracini ricordano il loro Pier

Mara Venier

Oggi Pier Francesco Forleo, come detto, avrebbe compiuto 62 anni e la Ferracini, ma anche la Venier, hanno voluto ricordarlo con alcuni pensieri ricchi di sentimento.

La moglie del compianto uomo, sul suo profilo Instagram ha condiviso due bellissime foto del marito mentre andava in bici in montagna. “Buon compleanno amore mio”, ha scritto. Successivamente, anche in alcune stories, ha aggiunto: “Mi manchi da morire”.

Non è mancato, come anticipato, anche un pensiero da parte della Zia della tv che ha ricordato il suo genero commentando prima il post della figlia, e poi con una storia: “Buon compleanno Pier. Non puoi immaginare quanto ci manchi”. E ancora: “Quanto ci manchi. Buon compleanno Pier… Ovunque tu sia”.

Pensieri che inevitabilmente hanno generato tantissime reazioni da parte degli amici di Forleo, così come in quelli della Ferracini e della brava Mara. Diversi, infatti, i commenti sotto i vari contenuti delle donne dove l’affetto è stato immenso: “Siete una famiglia forte e lui vi guarda da lassù”, ha scritto un utente. “Si vede tutto l’amore che lui ha dato a voi e voi a lui. Un pensiero e una preghiera anche da parte mia”.

Non stupisce, quindi, vedere davvero moltissime persone provare dare coraggio e manforte alla Ferracini e anche alla Venier, due volti decisamente amati dal pubblico.

