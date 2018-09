Secondo un recente studio scientifico, mangiare dopo le 21 sarebbe rischioso per la salute. Ecco cosa è stato rivelato…

Mangiare tardi è quasi un’abitudine per tutte quelle persone che conducono uno stile di vita movimentato e frenetico. A causa del lavoro, della palestra o di altri tipi di impegni capita spesso di dover tornare a casa tardi e mangiare dopo le 21. Nessuno sa, però, che ciò comporterebbe danni alla salute. Lo conferma uno studio scientifico condotto dal Barcelona Institute for Global Health in cui i ricercatori hanno constatato che mangiare tardi aumenterebbe il 25% di probabilità di sviluppare tumori rispetto a chi mangia prima.

Mangiare dopo le 21 fa male alla salute

I ricercatori hanno preso in esame 872 uomini, di cui 621 con cancro alla prostata, e 1.321 donne, di cui 1.205 con cancro al seno. A tutti è stato domandato quale fossero le loro abitudini sia riguardo l’alimentazione che il sonno. Dalle risposte sono arrivati alla seguente conclusione: chi ha l’abitudine di consumare il pasto prima delle 21 ha il 25% in meno di probabilità di contrarre un cancro alla prostata, mentre diminuisce il rischio del 15% per il cancro al seno.

“La gente sa già che se mangia tardi e va a letto subito dopo metabolizzerà con più difficoltà il cibo ingerito. Non passerà così una notte serena. L’impatto di questo studio potrebbe essere particolarmente importante per quelle persone, soprattutto dell’Europa meridionale, che cenano tardi” afferma l’autore dello studio, il Dottore Maolis Kogevinas.

Ovviamente dovranno andare più a fondo riguardo la ricerca per capire bene anche quale tipo di alimentazione possa aggravare la situazione. Comunque sia, come dice lo stesso Dottore, non bisognerebbe mai mangiare tardi ovvero poco prima di andare a dormire, anche per evitare di contrastare la digestione. Sicuramente possiamo iniziare a privilegiare i cibi che ci aiutano a fare sonni sereni e tranquilli…

