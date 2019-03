Mangiare la pasta di sera fa bene: lo conferma la scienza

Secondo quanto riporta un recente studio scientifico, mangiare la pasta di sera sembrerebbe fare proprio bene: ecco quali sarebbero i benefici!

Gran parte degli italiani preferisce gustare un bel piatto di pasta a pranzo. Infatti di sera, solitamente, vengono privilegiati cibi di altro genere. Mangiare la pasta di sera sembrerebbe essere qualcosa fuori dagli schemi, quando in realtà, fa molto bene alla salute e a confermarlo è proprio la scienza.

Un piatto di pasta potrebbe essere un ottimo rimedio contro lo stress e… l’insonnia! Un buon motivo per farsi una spaghettata a fine giornata piuttosto che un piatto di insalata poco saporita. Scopriamo cosa è stato scoperto durante la ricerca!

Mangiare la pasta la sera fa male?

C’è chi evita la pasta per paura di ingrassare, chi, invece, perché la ritiene pesante da digerire prima di andare a dormire. Secondo uno studio scientifico recentemente pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health, mangiare un piatto di pasta della giusta quantità potrebbe essere benefico per la salute. Ovviamente, non bisogna esagerare, altrimenti si rischierebbe l’effetto contrario.

La domanda più comune, specialmente tra gli italiani è “La pasta di sera fa ingrassare?!“, la risposta è no! La pasta, se mangiata di sera, non fa ingrassare: è un piatto che, se condito anche in modo equilibrato e sano, aiuta a combattere lo stress e a migliorare la qualità del sonno.

Ciò è dovuto grazie alle vitamine B e il triptofano presenti proprio in questo tipo di alimento. Lo confermano, quindi, le ricerche effettuate dallo studio del Brigham and Women Hospital di Boston, dove i ricercatori hanno colto l’occasione per invitare le persone a privilegiare un piatto di pasta non solo a pranzo, ma anche a cena. Dal momento in cui sono tante le persone che in Italia preferiscono evitare la pasta a cena, bisognerebbe rivedere le proprie abitudini alimentari…

