Il cibo fatto in casa è più nutriente

Nessuno sarà sorpreso nel sapere che mangiare fuori significa consumare un sacco di cibi grassi o zuccherati . Questi alimenti non sono l’ideale per i nostri girovita. Per non parlare della moda dell’all you can eat, che ci porta a mangiare smisuratamente per giustificare la spesa.

Il cibo fatto in casa permette di risparmiare denaro

Nei ristoranti non paghi il piatto in sé, visto che il ristoratore deve far fronte a tutta una serie di costi, che vanno dai costi operativi, ai salari, all’assicurazione, alla pubblicità e ad una miriade di altre spese. Quello che ordini in un ristorante può essere fatto a casa per una frazione del costo, anche perché non ti serve necessariamente una cucina attrezzatissima. Avere un paio di pentole e padelle ti basterà per metter su un buon pasto.

Tuttavia, sapere come scegliere le pentole può aiutare a ridurre i tempi di cottura e preparazione. Ciò renderà più veloce la tua cucina casalinga, oltre che più economica. Quando ci pensi da questo punto di vista, andare al ristorante può sembrare inutile. Il cibo fatto in casa è più sicuro

Infezioni del tipo salmonella ed e. i coli sono fortunatamente evitabili mangiando in casa. Mettere la preparazione dei pasti nelle proprie mani rimuove molti problemi di sicurezza alimentare. Questo perché lavi personalmente i cibi e verifichi di averli cotti a sufficienza. Ma anche la pulizia è essenziale, così come mantenere carni e verdure crude su taglieri separati. Infine, ricordati di lavarti accuratamente le mani durante ogni fase del processo di cottura.

Ruth Frechman dell’Academy of Nutrition and Dietetics sottolinea che il cibo preparato a casa può essere conservato in modo sicuro per diversi giorni. Inoltre, può anche essere cucinato in anticipo per essere mangiato durante la settimana. Tieni presente che questo è possibile solo se segui le corrette tecniche di preparazione e conservazione.

Il cibo fatto in casa è privo di additivi alimentari