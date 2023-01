Mafalda, le frasi più belle: le citazioni e gli aforismi tratti dai fumetti del personaggio creato da Quino.

Un personaggio iconico dei fumetti, senza essere un supereroe. Questo e molto altro è Mafalda, la bambina bassa, con una chioma di capelli scuri e un maxi fiocco rosso creata dalla fantasia del fumettista argentino Quino. Un vero mito per gli appassionati sia in America Latina che in Europa, amatissima per vari motivi, tra cui la sua incredibile simpatia. Non a caso le frasi di Mafalda, sulla vita ma anche su aspetti specifici dell’esistenza, sono utilizzate oggi anche come aforismi e citazioni, sui social e non solo. Scopriamo insieme alcune delle più simpatiche in assoluto.

Mafalda: le frasi più divertenti

La storia di Mafalda è particolare. Inizialmente era nata per essere testimonial di una linea di elettrodomestici. Scartata, divenne quindi il personaggio protagonista di una striscia satirica su un settimanale argentino. Da quel momento il suo mondo, creato dal fantasioso Quino, è andato ad ampliarsi, caratterizzando sempre di più lei e il suo carattere e rendendola così una delle bambine più amate nella storia dei fumetti.

Leggere un libro

Birichina e irriverente, Mafalda odia la minestra e si interessa a ciò che succede nel mondo, ai grandi problemi della società, ponendo domande argute agli adulti e mettendo in risalto il suo spirito ribelle. Una bimba coraggiosa che, vedendo quante storture esistono nel mondo, non vuole crescere e non vuole integrarsi con questi insopportabili adulti, sempre al centro delle sue critiche.

– Fermate il mondo, voglio scendere

– Visto che amarsi gli uni con gli altri non funziona, perché non proviamo ad amarci da soli?

– Non è vero che tutti i tempi passati erano migliori. È successo che quelli peggiori non se ne sono accorti.

– E se invece di pianificare così tanto volassimo un po’ più in alto?

– Come sempre: ciò che è urgente non lascia tempo per ciò che è importante.

– E perché mai di tanti mondi più evoluti io sono dovuta nascere in questo?

– La cosa peggiore è che il peggioramento inizia a peggiorare.

– È sempre tardi quando la felicità è cattiva.

– Abbiamo uomini di principio, peccato che non abbiano mai permesso loro di superare l’inizio.

– Non è che non esista la bontà, semplicemente rimane in incognito.

– Hanno mai pensato che se non fosse stato per tutti, nessuno sarebbe niente?

– Ammettere di aver sbagliato è l’harakiri dell’orgoglio.

– Non so se ho scelto un brutto momento o un brutto secolo per cercare di comunicare.

– Non sarebbe bello se le biblioteche fossero più importanti delle banche?

– Bene e come si fa a mettere un cerotto nell’anima?

– Sinceramente non so cosa farei senza di me.

– Non si tratta di rompere le strutture, ma di sapere cosa fare con i pezzi.

– In questo mondo ognuno ha la sua piccola o grande preoccupazione.

– I giornali dicono la metà di quello che dicono. E se aggiungiamo che non dicono la metà di ciò che accade, si scopre che i giornali non esistono.

– Se piangi perché hai perso il sole, le lacrime ti impediscono di vedere le stelle.

– È buffo, chiudi gli occhi e il mondo scompare.

– Meglio andare a dare un’occhiata e se c’è libertà, giustizia e queste cose svegliami.

– Certo… la cosa brutta è che la donna, invece di interpretare un ruolo, ha fatto lo straccio nella storia dell’umanità.

Altre frasi indimenticabili

Come abbiamo avuto modo di leggere, Mafalda ha sempre speso parole ficcanti su ogni aspetto dell’esistenza, senza tirarsi indietro davanti a questioni più grandi di lei, ma forse anche più grandi di coloro che invece dovrebbero interessarsene davvero.

Per questo è diventata l’idolo non solo di molti ragazzi, ma anche di una generazione di adulti che ha potuto interrogarsi, grazie al personaggio di Quino, su ciò che davvero conta e ciò che invece dovrebbe essere in qualche modo cambiato. Ecco altre frasi di Mafalda sulla vita da ricordare:

– Non sarebbe più progressista chiedersi dove stiamo andando, invece che dove dobbiamo fermarci?

– Non è che questa vita moderna sta diventando più moderna della vita?

– Lavorate per guadagnarvi da vivere, ma perché la vita che vi guadagnate deve essere sprecata per lavorare per guadagnarsi da vivere?

– Sarebbe bello svegliarsi un giorno e scoprire che la propria vita dipende da te.

– Sorridi! È gratis e allevia il mal di testa.

– Anche le mie debolezze sono più forti di me.

– E alla fine, come stanno le cose? È l’uomo a guidare la vita o è la vita a guidare l’uomo?

– La vita è carina, il brutto è che molti confondono il carino con il facile.

– La capacità di avere successo o di fallire nella vita è ereditaria?

